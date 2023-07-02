Международная гонка Ironman Astana завершилась при поддержке компании «Freedom Life»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане завершилась одно из наиболее сложных однодневных соревнований в мире – Ironman 70.3 Astana. В нем приняли участие 1200 человек, в том числе 400 атлетов из 60 разных стран мира. Самому юному участнику соревнований - 18 лет, самым возрастным оказался 76-летний Марат Балтабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Примечательно, что гонка в этом году посвящена 800-летию выдающегося полководца султана Бейбарыса.

Перед стартом министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов поздравил участников с началом большого международного турнира. Отдельно поприветствовал зарубежных гостей, прибывших из Индии, Великобритании, Германии, Польши, Швейцарии, Италии, США и других стран.

«Сегодня для нас очень важный день, потому что мы являемся титульным спонсором Ironman 70.3 Astana. Со стороны «Freedom Life» мы берем на себя страхование атлетов – всех участников», - отметил председатель правления компании Freedom Life Азамат Ердесов.

По его словам, в компании есть своя триатлет-команда, именно поэтому это одно из направлений, которое поддерживает «Freedom». Сборная участвует во многих соревнованиях как в Казахстане, так и за пределами страны.

«Поэтому для нас триатлон близок, мы хотим продолжать эту историю. Мы считаем, что такого рода мероприятия должны быть в стране и проводиться ежегодно», - добавил глава «Freedom Life».

Он подчеркнул, что все нормы безопасности в проведении соревнований соблюдены. Жаркая погода для всех участников не преграда, потому что триатлеты готовятся к старту задолго до него. Сами тренировки и подготовка к соревнованиям уже делают их «железными людьми».

Один из представителей команды от компании «Freedom» Алексей Максимкин живет и работает в Алматы.

«Для меня этот старт первый, а спортом я занимаюсь уже довольно-таки давно, с 11 лет. Пробежал много полумарафонов, проплыл много открытой воды. Теперь решил соединить все в одном старте. Так как я в первый раз, для меня это больше про познакомиться с дистанцией. Я являюсь кандидатом в мастера спорта. Начал готовиться Ironman 70.3 Astana около трех месяцев назад с нашей командой по триатлону во Freedom. Мы каждый день с утра бегали, плавали и «крутили» велосипед. Тренировки были абсолютно в любую погоду с 6-7 утра перед работой, ближе к лету мы начали стартовать уже в 5.30 утра», - рассказал участник.

Он считает, что любой массовый старт – это хороший повод для привлечения инвестиций, международных участников и в целом развития массового спорта, как для самого города, так и для государства, для бизнеса.

«Очень круто, что в Казахстане удается организовать это соревнование, и здорово, что мы стали спонсором мероприятия. Я думаю, что любой международный старт позволяет привлекать внимание к стране, чтобы не только заниматься спортом, но и для развития туризма. Гости посещают достопримечательности, гуляют, пробуют еду. Со всех сторон – это очень классное решение», - поделился мнением Алексей Максимкин.

Также он ответил на жалобы от некоторых жителей города из-за перекрытия дорог.

«Это бывает раз в году. На один день жители могут пересесть на велосипед, сделать себе выходной, своей семье, погулять по городу, почувствовать эту атмосферу, поболеть за участников, которые плавают, бегают, крутят педали, чтобы вовлекать и других жителей города в здоровый образ жизни. Это очень правильная инициатива», - заключил спортсмен.

Участники могли выбрать две дистанции: половину (1,9 км вплавь, 90 км езды на велосипеде, 21 км бега) и полную (3,8 км вплавь,180 км езды на велосипеде, 42 км бега).

Первым среди мужчин финишировал представитель Узбекистана Андрей Шарипов (4 часа 10 мин), вторым – казахстанцев Арсений Елисеев, на третьем – атлет из Китая Ялон Кай (4 часа 7 минут).

Плавательный этап показал всю серьезность намерений триатлетов – такого быстрого заплыва в столице еще не было. Преодолев дистанцию в 1,9 километра за 27 минут Андрей оторвался от своего конкурента на четыре минуты. Спортсмен из Казахстана в свою очередь на 1,5 минуты обогнал Ялона.

Лучшее время среди девушек показали спортсменка из Польши Анна Андралович (4 часа, 56 минут), следом за ней представительницы Казахстана Салтанат Казыбаева (4 часа, 59 минут) и Аида Естерекова (5 часов, 6 минут).

«У нас сегодня фантастическое соревнование выносливости и духа. Каждый атлет для нас герой!», - поделился эмоциями директор гонки Алексей Сидоренко.

Первые 30 участников получат шанс испытать свои силы на «половинке» дистанции на VinFast IRONMAN 70.3 в Финляндии, Лахти, 26-27 августа. Уточненные результаты будут обнародованы завтра во время церемонии награждения.