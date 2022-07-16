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    Международная федерация настольного тенниса озвучила подробности квалификации на Олимпиаду-2024

    16 Июля 2022, 17:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация настольного тенниса (ITTF) опубликовала подробности квалификации к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут летом 2024-го года с 27 июля по 10 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Общее количество спортсменов 172 (86 мужчин и 86 женщин). В него входят 6 мест для страны-хозяйки, а также 2 специальных места, которые будут распределены по усмотрению Международного олимпийского комитета. Каждая страна сможет включить в заявку не более трех мужчин и женщин, причем в индивидуальном турнире смогут сыграть не более двух мужских и двух женских представителей от каждой страны.

    Квалификация к Играм начнется в июне 2023-го. Сборные команды будут отобраны из числа победителей на основании результатов шести континентальных соревнований, кроме того, 8 сборных - четвертьфиналистов чемпионата мира-2024 также отправятся в Париж. К ним добавится команда-хозяйка и сборная с самым высоким рейтингом из числа еще не квалифицировавшихся для участия.

    Шесть смешанных пар также попадут по итогам побед на континентальных первенствах; к ним добавятся полуфиналисты специального квалификационного турнира в апреле-2024, пять сильнейших пар по итогу рейтинга мая-2024 и пара из страны-хозяйки.

    Отбор одиночных разрядов будет осуществляться следующим образом: 32 теннисиста поедут вместе со своими сборными – по два сильнейших представителя мужской и женской команды страны. Также еще 22 спортсмена поедут на Игры либо в статусе победителей континентальных отборочных соревнований, либо на основе рейтинга: решение будет принято континентальными федерациями и союзами. Еще 15 мест на основании международного рейтинга и одно выделит МОК на свое усмотрение.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Теннис
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