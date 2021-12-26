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Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе 2022 года
26 Декабря 2021 15:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе, в том числе с участием женской команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации.
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Согласно рекомендациям медицинского комитета Международной федерации хоккея, советом организации решено отменить все турниры под эгидой Федерации, запланированные на январь 2022 года. В их числе женский чемпионат мира до 18 лет с участием сборной команды Казахстана. Кроме женских турниров U-18, отменены молодежные первенства в группе В второго дивизиона, а также в третьем дивизионе.
Сообщается, что все упомянутые турниры не могут быть перенесены в связи с обязательствами лиг.
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