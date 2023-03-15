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    Международная федерация футбола утвердила формат чемпионата мира 2026 года

    15 Марта 2023, 02:10

    АСТАНА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Руководящий совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил формат проведения чемпионата мира 2026 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В 2017 году ФИФА объявила, что в чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 команд. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей - команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, из квартетов будут выходить по две сборные, занявшие первые места, и восемь лучших коллективов, занявших третьи места. После группового этапа команды сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.

    По данным пресс-службы ФИФА, турнир пройдет в течение 56 дней. Финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года. Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах: Канаде, США и Мексике.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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