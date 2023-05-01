Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Международная ассоциация бокса планирует увеличить призовые за победу на ЧМ до $1 млн

    1 Мая 2023, 20:59

    ТАШКЕНТ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (IBA) планирует увеличить призовые за победу на чемпионате мира до $1 млн. Об этом журналистам заявил в понедельник президент IBA Умар Кремлев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Следующие чемпионы мира будут получать уже $400 тысяч. К 2025 году наша задача,чтобы победитель чемпионата мира получал миллион долларов», - сказал Кремлев.

    Победители чемпионата мира в Ташкенте в этом году получат $200 тысяч.

    Турнир пройдет с 1 по 14 мая в столице Узбекистана Ташкенте. Как пишет Sports.kz, чемпионат мира по боксу среди мужчин в этом году станет историческим, поскольку для участия в нем зарегистрировались рекордные 538 боксеров и 107 национальных федераций. Казахстан представлен на ЧМ-2023 по боксу во всех 13 весовых категориях.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Михаил Кукушкин  не смог выйти во второй круг турнира в Италии
    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису
    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров