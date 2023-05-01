Международная ассоциация бокса планирует увеличить призовые за победу на ЧМ до $1 млн

ТАШКЕНТ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (IBA) планирует увеличить призовые за победу на чемпионате мира до $1 млн. Об этом журналистам заявил в понедельник президент IBA Умар Кремлев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Следующие чемпионы мира будут получать уже $400 тысяч. К 2025 году наша задача,чтобы победитель чемпионата мира получал миллион долларов», - сказал Кремлев.

Победители чемпионата мира в Ташкенте в этом году получат $200 тысяч.

Турнир пройдет с 1 по 14 мая в столице Узбекистана Ташкенте. Как пишет Sports.kz, чемпионат мира по боксу среди мужчин в этом году станет историческим, поскольку для участия в нем зарегистрировались рекордные 538 боксеров и 107 национальных федераций. Казахстан представлен на ЧМ-2023 по боксу во всех 13 весовых категориях.



