Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Международная академия медицины и наук Индии предлагает открыть университет в Алматы

    21 Августа 2022, 08:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с представителями Международной академии медицины и наук Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

    Генеральный директор академии Наджхаван Рупал предложил открыть университет информационных технологий с двудипломной (Казахстан - Индия) программой обучения в Алматы. Стороны обсудили перспективы развития академического сотрудничества в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. Кроме того, компания намерена построить в стране поликлиники и фармацевтические заводы.

    В свою очередь, Саясат Нурбек рассказал главе международной академии о порядке открытия и регистрации учебных заведений, а также выразил готовность к установлению партнерских связей со стороны министерства. Также министр отметил, что академии следует построить достаточное количество общежитий для студентов.

    Фото currentschoolnews.com.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Образование Наука Вузы Здравоохранение Индия Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    По БАКАД запустили автомобильное движение
    11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии
    Samsung Electronics поддерживает выставку корейской продукции в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус