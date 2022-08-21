Международная академия медицины и наук Индии предлагает открыть университет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с представителями Международной академии медицины и наук Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Генеральный директор академии Наджхаван Рупал предложил открыть университет информационных технологий с двудипломной (Казахстан - Индия) программой обучения в Алматы. Стороны обсудили перспективы развития академического сотрудничества в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. Кроме того, компания намерена построить в стране поликлиники и фармацевтические заводы.

В свою очередь, Саясат Нурбек рассказал главе международной академии о порядке открытия и регистрации учебных заведений, а также выразил готовность к установлению партнерских связей со стороны министерства. Также министр отметил, что академии следует построить достаточное количество общежитий для студентов.

Фото currentschoolnews.com.



