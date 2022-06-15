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    Между Сциллой и Харибдой – Касым-Жомарт Токаев о санкционных войнах России и Запада

    15 Июня 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился мнением касательно позиции Казахстана в отношении санкционных войн между Россией и Западом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Санкции есть санкции. Мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последует так называемые «вторичные санкции» со стороны Запада в отношении нашей экономики. То есть идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением «между Сциллой и Харибдой», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

    Президент подчеркнул, что работа с российским правительством продолжается.

    «Подчеркиваю, мы продолжаем работать с российским правительством, я бы сказал, в учащенном ритме и достигаем необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкций. Есть сложные вопросы, которые требуют времени для понимания как можно разрешить ту или иную возникшую ситуацию, но опять же мы находим решения этих вопросов. Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности. Но она существует поэтому мы должны справиться с этими вопросами, которые исходят из этой реальности». – заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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