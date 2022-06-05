Между Россией и Казахстаном самые добрые отношения – член ЦИК РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проходящий в Казахстане республиканский референдум по поправкам в Конституцию еще больше совершенствует систему демократических преобразований в стране. Таким мнением поделилась член Центральной избирательной комиссии России Эльмира Хаймурзина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Моя бабушка, которая прожила всю жизнь в Казахстане и похоронена здесь, всегда говорила: «Помни, хороший сосед лучше дальнего родственника». Для Российской Федерации Казахстан ближайший сосед. С Казахстаном Россия имеет самую протяженную сухопутную границу и самые, как мне кажется, добрые отношения. Что касается, вопроса станет ли Казахстан демократичней после этого референдума… Мне кажется, что Казахстан строит демократическую модель на протяжении последних 30 лет, с момента, когда СССР стал трансформироваться и на геополитической карте мира стали появляться новые государства. Мне кажется, что этот референдум еще больше совершенствует систему демократических преобразований, которые происходят в этой стране», - сказала она на пресс-конференции в Нур-Султане, отвечая на вопросы журналистов.

Она отметила, что является уроженкой Северо-Казахстанской области. По ее словам, в Казахстане всегда жили свободолюбивые, сильные люди, которые точно понимают, чего они хотят и как они хотят жить.

Вместе с тем она подчеркнула профессиональную и ответственную подготовку Казахстана к референдуму.

Ранее наблюдатели от Международной тюркской академии заявили, что не выявили нарушений избирательного права в Казахстане. Наблюдатели из Кыргызстана отметили высокую активность среди населения на референдуме. Представитель Палестины уверен, что население голосует добровольно, без давления со стороны. Координатор группы наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ обратил внимание на гражданскую зрелость молодежи.

Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.