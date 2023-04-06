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    Между Казахстаном и Узбекистаном запустят туристические автобусы

    6 Апреля 2023, 20:19

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Между Казахстаном и Узбекистаном будут курсировать туристические автобусы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным администрации Ташкентской области туристический маршрут свяжет города Туркестан и Нурафшан, административный центр столичной области Узбекистана. Прогнозируется, что за год автобусы смогут перевезти по этому маршруту до 10 тысяч туристов.

    «В рамках достигнутых договоренностей в целях дальнейшего увеличения туристического потока в нашу область ведутся переговоры о налаживании регулярного туристического автобусного сообщения между соседней Туркестанской областью Республики Казахстан и городом Нурафшон», - сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.

    В этих целях разработан пятидневный маршрут в рамках концепции «Золотое кольцо». В него будут включены Бостанлыкский, Паркентский, Зангиатинский, Ахангаранский, Чиназский районы и Ангрен, обладающие высоким туристическим потенциалом. Позже в маршрут будут включены другие районы области.

    В ведомстве добавили, что в области действуют 59 туристических агентств, 34 гостиницы и 907 семейных гостиниц. В прошлом году регион посетили 265 тысяч зарубежных туристов и 1,5 млн внутренних туристов, а экспорт услуг составил $79 млн.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Внешняя политика Казахстана Туркестанская область Туризм Транспорт Узбекистан
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