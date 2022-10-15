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    Между Казахстаном и Туркменистаном налажен доверительный политический диалог на высшем уровне – Президент

    15 Октября 2022, 12:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил о юбилейной дате дипломатических отношений с Туркменистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Символично, что Ваш первый государственный визит совпал с юбилейной вехой - 30-летием дипломатических отношений между Казахстаном и Туркменистаном. Опираясь на многовековую дружбу добрососедства, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан за эти годы построили прочные и гармоничные взаимоотношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания в Акорде, обращаясь к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

    «Между нашими странами налажен активный и весьма доверительный политический диалог на высшем уровне. Я с теплотой вспоминаю свой визит в октябре прошлого года. Благодарю за проявленное гостеприимство, создание всех надлежащих и комфортных условий для моего пребывания в Ашхабаде. Это послужило основой для достижения серьезных успехов в ходе данного визита», - добавил Глава государства.

    «В ходе этого визита мы провели продуктивные, насыщенные переговоры с Гурбангулы Мяликгулыевичем, уважаемым Президентом Туркменистана, Вашим отцом. Пользуясь возможностью и присутствием прессы, я хотел бы передать уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу привет и наилучшие пожелания», - сказал Президент РК.

    «Что касается вопросов культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также хотел бы отметить наше взаимодействие в рамках так называемого каспийского процесса. Недавно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит, который прошел очень успешно, и с точки зрения результата, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны. Организация была на очень высоком уровне», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

    Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде.


    Фото: t.me/bort_01




    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Туркменистан Видео Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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