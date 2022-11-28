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    Между Казахстаном и Россией существует потенциал для усиления торгово-экономического сотрудничества – Президент РК

    28 Ноября 2022, 17:26

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Между Казахстаном и Россией существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества наших стран. Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства сообщил, что на сегодня в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 млрд долларов с созданием около 30 тысяч рабочих мест.

    «Это очень хорошие показатели для промышленной кооперации между нашими странами», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства отметил увеличение взаимных инвестиций между Казахстаном и Россией.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Россия
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