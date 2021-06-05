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    Между Казахстаном и Польшей возобновляется регулярное авиасообщение

    5 Июня 2021, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 мая 2021 года, возобновляется регулярное авиасообщение между Казахстаном и Польшей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

    Так, рейсы планируются к возобновлению с 10 июня текущего года между городами Варшава и Нур-Султан польской авиакомпанией «LOT Polish Airlines» с частотой 1 рейс в неделю.

    Первый рейс Варшава – Нур-Султан – Варшава будет выполнен 10 июня 2021 года, далее рейсы между столицами двух государств будут выполняться по понедельникам на воздушном судне типа B-737.

    Дальнейшее увеличение рейсов между Казахстаном и Польшей будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующими решениями Межведомственной комиссии.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Транспорт Коронавирус в РК
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