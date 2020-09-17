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      Мангистауская область

    Между Актау и Ургенчем планируют запустить авиарейс

    17 Сентября 2020, 21:20

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рейс «Актау – Ургенч - Актау» будет осуществляться 2 раза в неделю и на начальном этапе начнется как тур выходного дня. Об этом сообщили в управлении инвестиций и развития туризма Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангыстауской области.

    Сегодня прошла видеоконференция с участием представителей акиматов Мангистауской и Хорезмской областей Узбекистана и авиакомпаний двух стран. На встрече обсуждался вопрос об открытии авиасообщения «Актау - Ургенч». Маршрут разработан в рамках проекта «Великий Шелковый путь».

    Руководитель управления инвестиций и развития туризма Мангыстауской области Нурбек Айтжанов сообщил, что область готова открыть авиасообщения между двумя странами.

    «От имени руководства Мангыстауской области мы поддерживаем открытие регулярных рейсов для активизации и дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном во всех сферах. Авиарейс между городами будет осуществляться после готовности узбекской стороны», - сказал он.

    Генеральный консул Узбекистана в Актау Нодиржан Тургунов выразил уверенность, что это окажет положительное влияние на развитие туризма между двумя странами.

    «Уверен, что сегодняшняя встреча станет плодотворной площадкой для поднятия межрегионального сотрудничества на новый уровень, а открытие регулярных рейсов между Ургенчем и Актау поспособствует развитию туризма между Узбекистаном и Казахстаном», - сказал генеральный консул.

    В ходе видеоконференции председатель правления международного аэропорта Актау Селчук Киледжи и его заместитель Меруерт Жолдыбаева представили новый проект по увеличению туристического потенциала двух стран.

    «Пассажиры со всего мира, те, кто интересуются тюркской историей, могут прилетать через Стамбул в Актау, из Актау направляться в Ургенч, посмотреть красоты Хивы, далее направится в Бухару, Самарканд, Ташкент, Туркестан и Урумчи. Это направление будет очень востребовано как у наших пассажиров, так и у пассажиров со всего мира, которые могут использовать Актау как хаб», - сказала Меруерт Жолдыбаева.

    Также было предложено разработать совместные туристические маршруты и программы, охватывающие исторические города Казахстана и Узбекистана.

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    Транспорт Узбекистан Мангистауская область
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