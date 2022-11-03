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    Межбанковские комиссии по карточным платежам снизят в Казахстане

    3 Ноября 2022, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана и международные системы платежных карточек Visa, Mastercard и UnionPay подписали соглашение по вопросам принятия совместных мер по снижению предельных размеров ставок межбанковских внутринациональных комиссий по безналичным платежам с использованием платежных карточек (ставки интерчейндж). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Под интерчейнджем понимается часть эквайринговой комиссии, уплачиваемой при приеме безналичных платежей банками-эквайерами, обслуживающими торгово-сервисные предприятия, банку – эмитенту платежной карточки.

    В соответствии с условиями соглашения, функционирующие в Казахстане международные системы платежных карточек берут на себя обязательство по снижению ставок интерчейнджа практически в два раза.

    При снижении предельных ставок будет применяться поэтапный подход.

    Первый этап начнется 1 января 2024 года, второй этап – 1 января 2025 года:

    в массовом сегменте (Classic, Gold и др.) на первом этапе предельные ставки снизятся с текущих ставок (1,80-2,0%) до 1,50%, на втором этапе – до 1,0%;

    в премиальном сегменте (Platinum, World и др.) на первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (порядка 2,40%) до 1,80%, на втором – до 1,20%;

    в суперпремиальном сегменте (Infinite, World Elite, Diamond и др.) на первом этапе ставки снизятся с текущих ставок (около 2,45%) до 2,0%, на втором этапе – до 1,40%.

    По операциям для покупок в интернете будут применяться указанные ставки плюс 0,1%.

    «Снижение межбанковских комиссий по безналичным карточным платежам окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платежной индустрии и приведет к сокращению издержек субъектов бизнеса на уплату банковских комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего развития безналичных платежей и положительно отразится на уменьшении объемов теневой экономики», - отмечают в Нацбанке.
    Фото: portalintelectual.com.br
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