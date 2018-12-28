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«Мейвезер - ненастоящий боец, а бокс - это полуспорт» - менеджер Хабиба

28 Декабря 2018 08:32 69
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«Мейвезер - ненастоящий боец, а бокс - это полуспорт» - менеджер Хабиба

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз дал понять, что не считает возможным организацию поединка своего клиента с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером по правилам смешанных единоборств, сообщает СИА «SPORTINFORM». 

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По словам функционера, у американца для этого не хватит духа.

«У Флойда нет храбрости для того, чтобы провести бой по правилам MMA. Он не из тех парней, которые могут прийти в наш спорт и подраться. Бокс - это полуспорт, а MMA - полноценный спорт, для настоящих бойцов. Флойд - ненастоящий боец, он просто атлет. Что касается Нурмагомедова, то он боец», - приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

Ранее Флойд Мейвезер заявлял, что согласится на бой с Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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