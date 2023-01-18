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      Карагандинская область

    Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды

    18 Января 2023, 15:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата акимом Караганды назначен Мейрам Муратович Кожухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона Ермаганбет Булекпаев принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру на пост акима. Депутаты ее поддержали.

    «Мейрам Муратович много лет работал в Караганде. Знаком со всеми вопросами. Самое главное, что горожане его хорошо знают. Верю, что накопленный опыт и знания помогут ему реализовать свой потенциал для социально-экономического развития города. Вашим приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни карагандинцев», – отметил глава региона.

    Ермаганбет Булекпаев поставил задачи перед новым акимом продолжать развивать областной центр, инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное прохождение отопительного сезона.

    Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001-го. Был главным специалистом отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима поселка Актас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрьского района Караганды.

    С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Караганды.


    Фото: Акимат города Караганды

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Назначения Караганда
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