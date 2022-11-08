Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Мейрам Кажыкен встретился в Актобе с работниками ТОО «СтройДеталь»

    8 Ноября 2022, 09:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе прошла встреча кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена с работниками ТОО «СтройДеталь», сообщает МИА «Казинформ со ссылкой на штаб кандидата.

    На предприятии работают более 500 человек, 90% из которых состоят в профсоюзе.

    Кандидат рассказал о своей предвыборной программе, работников предприятия также интересовали вопросы внешней политики Казахстана.

    Как сообщалось, Мейрам Кажыкен встречался с работниками Актюбинского рельсобалочного завода.

    Ранее кандидат в Президенты посетил Усть-Каменогорск, где встретился с сотрудниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы, а также побывал в корпорации «Восток молоко». Кроме того кандидат встретился с коллективами ТОО «Каравай» и Усть-Каменогорской ГЭС.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
    Новости по теме
    Новости по теме
    Скончался еще один пострадавший в пожаре на заводе СНПС Актобемунайгаз
    Выборы президента и парламента стартовали в Турции
    В Актобе за земельный участок от предпринимателя требовали 5 млн тенге на социальные проекты
    Четыре эвакогоспиталя работали в Актюбинской области в годы ВОВ
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров