Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Шымкент

    Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте

    17 Ноября 2022, 23:32

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил Южно-Казахстанский государственный педагогический университет в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

    Кандидат встретился со студентами и преподавателями вуза. В Южно-Казахстанском государственном педагогическом университете, основанном в 1937 году, действует шесть факультетов, институт послевузовского образования, а также создан профсоюз.

    Студенты задавали вопросы, которые касались не только образования, развития культуры, политики, но и экономики и национальной безопасности.

    Президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года.
    Выборы Шымкент Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
    В МИД РК состоялась встреча с генеральным секретарем ШОС
    Председатель ЦИК РК встретился с делегацией ПА ОДКБ
    Состоялись встречи председателя ЦИК РК  с председателями ЦИК Узбекистана и Азербайджана
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области
    Новости партнеров