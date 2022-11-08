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    Мейрам Қажыкен встретился со студентами и преподавателями Западно-Казахстанского медуниверситета

    8 Ноября 2022, 15:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе кандидат в Президенты РК Мейрам Қажыкен встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Западно-Казахстанского медицинского университета им. Марата Оспанова, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службы штаба кандидата.

    Участники встречи после презентации кандидатом предвыборной программы задали вопросы, многих интересовало решение задач в социальной сфере.

    Как сообщалось, Мейрам Кажыкен встречался с работниками Актюбинского рельсобалочного завода.

    Ранее кандидат в Президенты посетил Усть-Каменогорск, где встретился с сотрудниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы, а также побывал в корпорации «Восток молоко». Также кандидат встретился с коллективами ТОО «Каравой» и Усть-Каменогорской ГЭС.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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