Мейрам Кажыкен встретился с членами профсоюзов образования в Каскелене

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен встретился в Каскелене с членами профсоюзов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

Мейрам Кажыкен рассказал учителям о программе, с которой идет на выборы. Кандидат отметил высокий статус педагогов в деле воспитания и становления личности детей.

На встрече также поднимались вопросы жилья, выборности акимов всех уровней, социальной защиты, развития независимых профсоюзов, как части гражданского общества, и повышения качества медицинских услуг.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября.

19 ноября будет днем тишины по всей республике.

Выборы Президента состоятся 20 ноября.



