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    Мейрам Кажыкен встретился с членами профсоюзов образования в Каскелене

    15 Ноября 2022, 15:06

    КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен встретился в Каскелене с членами профсоюзов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

    Мейрам Кажыкен рассказал учителям о программе, с которой идет на выборы. Кандидат отметил высокий статус педагогов в деле воспитания и становления личности детей.

    На встрече также поднимались вопросы жилья, выборности акимов всех уровней, социальной защиты, развития независимых профсоюзов, как части гражданского общества, и повышения качества медицинских услуг.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября.

    19 ноября будет днем тишины по всей республике.

    Выборы Президента состоятся 20 ноября.
    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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