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    Мейрам Кажыкен провел встречи в Мангистауской области

    9 Ноября 2022, 13:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен провел встречи с представителями профсоюзов и общественниками в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

    Кандидат рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы, более подробно остановившись на вопросах дальнейшего развития института социального партнерства. Стороны поделились мнением о текущем положении республиканских и отраслевых профсоюзов. Участники встречи также говорили о пенсионных отчислениях, заработной плате, трудоустройстве.

    Как сообщалось, ранее кандидат в Президенты РК встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Западно-Казахстанского медицинского университета им.Марата Оспанова в Актобе и с работниками Актюбинского рельсобалочного завода.

    До этого кандидат в Президенты посетил Усть-Каменогорск, где общался с сотрудниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы, а также побывал в корпорации «Восток молоко». Также кандидат встретился с коллективами ТОО «Каравай» и Усть-Каменогорской ГЭС.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мангистауская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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