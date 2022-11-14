Мейрам Кажыкен провел ряд встреч с избирателями в Темиртау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен встретился с работниками частных предприятий и отраслевых профсоюзов в Доме дружбы города Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб кандидата.

В ходе встречи Мейрам Кажыкен ознакомил участников со своей предвыборной платформой, затронул вопросы, касающиеся деятельности профсоюзов.

Мейрам Кажыкен зарегистрирован Центральной избирательной комиссией РК в качестве кандидата в Президенты от Республиканского объединения «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за один день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября – республиканский день тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября



