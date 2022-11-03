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    Мейрам Кажыкен посетил корпорацию «Восток молоко» в Усть-Каменогорске

    3 Ноября 2022, 18:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен в рамках агитационной кампании посетил корпорацию «Восток молоко» в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ».

    Мейрам Кажыкен на встрече обозначил основные аспекты своей предвыборной программы. А после презентации получил множество вопросов, касающихся в основном экономических реформ и развития гражданского общества.

    До этого мы сообщали, что кандидат в Президенты страны Мейрам Кажыкен встретился в Усть-Каменогорске с медицинскими работниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы.

    Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября – День тишины по всей республике. А 20 ноября пройдут президентские выборы.
    Восточно-Казахстанская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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