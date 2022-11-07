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    Мейрам Кажыкен посетил Актобе

    7 Ноября 2022, 17:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен прибыл в Актобе для встречи с избирателями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб кандидата.

    В первую очередь, кандидат встретился с работниками Актюбинского рельсобалочного завода. В ходе встречи Мейрам Кажыкен ознакомил участников встречи с целями и задачами своей предвыборной платформы.

    По итогам встречи кандидат поблагодарил работников завода за проявленный интерес к его предвыборной платформе и заданные вопросы.

    Предприятие выпускает, помимо длинномерных рельсов, и другую продукцию. Объем производства составляет более 200 тысяч тонн изделий в ежегодно. Завод поставляет свою продукцию на рынок Казахстана и в некоторые страны ближнего зарубежья.

    Ранее кандидат в Президенты Мейрам Кажыкен посетил Усть-Каменогорск, где встретился с сотрудниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы, а также побывал в корпорации «Восток молоко». Также кандидат встретился с коллективами ТОО «Каравай» и Усть-Каменогорской ГЭС.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Актюбинская область Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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