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    Мейирим Нурсултанов прошел взвешивание перед боем за титул WBO

    14 Апреля 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) завтра, 15 апреля, проведет свой очередной поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выйдет на ринг в главном событии вечера бокса в Инчхоне (Южная Корея) и сразится с непобежденным японцем Кадзуто Такесако (15-0, 14 KO). На кону будет стоять принадлежащий Нурсултанову титул чемпиона WBO International в среднем весе.

    Накануне боя оба соперника прошли церемонию взвешивания, на которой уложились в лимит средней весовой категории (72,57 кг).
    Для Мейирима Нурсултанова предстоящий бой станет первым с октября 2022 года, когда в Люблине (Польша) он одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом (31-5-1, 17 КО).
    Что касается Такесако, то он боксировал в ноябре в Токио и нокаутировал в третьем раунде южнокорейца Гюн Мо Ю (8-8-3, 1 КО).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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