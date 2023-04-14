Мейирим Нурсултанов прошел взвешивание перед боем за титул WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) завтра, 15 апреля, проведет свой очередной поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выйдет на ринг в главном событии вечера бокса в Инчхоне (Южная Корея) и сразится с непобежденным японцем Кадзуто Такесако (15-0, 14 KO). На кону будет стоять принадлежащий Нурсултанову титул чемпиона WBO International в среднем весе.

Накануне боя оба соперника прошли церемонию взвешивания, на которой уложились в лимит средней весовой категории (72,57 кг).

Для Мейирима Нурсултанова предстоящий бой станет первым с октября 2022 года, когда в Люблине (Польша) он одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом (31-5-1, 17 КО).

Что касается Такесако, то он боксировал в ноябре в Токио и нокаутировал в третьем раунде южнокорейца Гюн Мо Ю (8-8-3, 1 КО).



