Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Мейирим Нурсултанов нокаутом выиграл бой за титул WBO

    15 Апреля 2023, 13:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Инчхоне (Южная Корея) состоялся вечер бокса от Treasure Boxing Promotion, в главном событии которого встретились представитель Казахстана Мейирим Нурсултанов и японский боксер Кадзуто Такесако, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Для Нурсултанова этот бой являлся защитой титула чемпиона WBO International в среднем весе. Встреча была рассчитана на 12 раундов, но завершилась в восьмом отрезке победой Мейирима нокаутом.

    Таким образом, Мейирим Нурсултанов одержал 19-ю победу в профи (из них 11 — досрочные) и успешно защитил свой пояс от WBO. Такесако потерпел первое в карьере поражение при 15 победах (из них 14 — нокаутами) и одной ничьей.
    Свой предыдущий бой казахстанец провел в Люблине (Польша) в октябре прошлого года, в нем он одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом (31-5-1, 17 КО).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какими видами спорта увлекаются министры Казахстана
    Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Казахстан
    ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
    Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров