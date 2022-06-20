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    Метрополитен и АлТС оказались самыми убыточными предприятиями в Алматы

    20 Июня 2022, 22:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель ревизионной комиссии по Алматы Алтай Бердикулов оценил эффективность работы квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании маслихата спикер отметил, что по Алматы в структуре квазигосударственного сектора оказались убыточными 15 предприятий на сумму 17,8 млрд тенге, прибыльными являются 84 предприятия с доходом на сумму 13,8 млрд тенге, работающими с нулевым результатом - 232 предприятия.

    «Основные убытки приходятся на метрополитен - 5,3 млрд тенге, Алматинские тепловые сети - 1,9 млрд тенге, спортивно-культурный комплекс имени Балуана Шолака - 769,1 млн тенге», - сказал спикер.

    Он добавил, что в целом наблюдается положительная динамика сокращения консолидированного убытка всего квазигосударственного сектора. Этот показатель в 2020 году составлял 13,5 млрд тенге, в 2021 году - 4 млрд тенге.

    Ранее Алтай Бердикулов сообщил, что ревизионная комиссия выявила нарушения на сумму более 120 млрд тенге в Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Другие государственные органы Бюджет Финансы
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