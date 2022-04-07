Методы предупреждения коррупции будут испытывать в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская область стала пилотным регионом по формированию антикоррупционной культуры. Этот республиканский проект пройдёт испытание именно в Павлодарской области, для этого предполагается выполнить 807 задач, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственных органах внедряются методы проектного управления. Павлодарская область определена пилотным регионом по базовому направлению «Предупреждение и противодействие коррупции» в соответствии с требованиями проектного управления», - рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе Павлодарской области.

Формирование антикоррупционной культуры в обществе обсудили на расширенном совещании в областном акимате. Руководитель аппарата акима области Дидар Ибраев сообщил, что Павлодарский регион вошёл в пилотный проект по формированию неприятия коррупции в обществе.

«Местные исполнительные органы совместно с Антикоррупционной службой области провели большую работу, - сказал Дидар Ибраев. - В ней приняли участие сотрудники аппарата акима и областных управлений. Удалось декомпозировать (разделить - Казинформ) весь алгоритм работы со сроками, ответственными лицами, подтверждающими документами о реализации проекта».

«Реформы подразумевают профессионализм и ответственность должностных лиц, достижение ими конкретных результатов и уход от формализма», - сообщил заместитель руководителя антикоррупционной службы Павлодарской области Муратбек Касымов. - Проектное управление реализуется в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РК».

Агентство по противодействию коррупции утвердило план этой работы из 4 групп проектов: выявления коррупционных рисков, их устранения, укрепления антикоррупционной культуры и превенции коррупции в квазигосударственном секторе. Об этом сообщил региональный антикоррупционный комиссар Серик Муслимов.

В Павлодарской области определили 16 KPI (главных характеристик эффективности) и 59 проектов. Для достижения ключевых показателей предполагается выполнить 807 задач. Все разработанные проекты по ним загружены в информационную систему EasyProject. Это поможет использовать потенциал проектного офиса Антикоррупционной службы для координации и контроля исполнения.

Одно из отличий проектного менеджмента - закрепление персональной ответственности конкретных сотрудников за исполнение задач и проектов.

Фото Антикоррупционной службы Павлодарской области.