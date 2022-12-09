Методом асара планируется построить более 120 домов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реализацию проекта «Асарлатып үй салу» подверг критике аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. С 2020 года с помощью старинного обычая асар неравнодушные жамбылцы строят дома для многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ход строительных работ в рамках проекта обсуждали в Таразе, в областном акимате на совещании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова.

По информации руководителя управления строительства акимата Жамбылской области Ерлана Орынбаева, до конца 2022 года методом асар планируется построить 121 дом.

«Из всего числа запланированных домов 68 уже сдано в эксплуатацию. Однако есть риск того, что строительство 16-ти домов не будет завершено до конца года», - проинформировал руководитель строительного ведомства.





Глава региона учинил спрос с акимов районов, подчеркнув при этом, что строительные работы необходимо завершить в установленные сроки.

«Благодаря этому проекту нуждающиеся семьи обретают крышу над головой. Тот факт, что в районах не могут выполнить предложенный ими же план, свидетельствует об отсутствии координационных мероприятий. Профильным ведомством не ведется ежедневный контроль за ходом строительства. Для решения жилищного вопроса, кроме государственных проектов, необходимо эффективно использовать такие возможности, какие дает «Асарлатып үй салу», - сказал Нуржан Нуржигитов.





Жамбылцы чтят традиции предков, помогая своим ближним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. Какая семья заселится в первую очередь, решает местный совет аксакалов.

Свои дома, построенные старинным методом асар, уже получили десятки семей Байзакского, Таласского, Шуского, Жамбылского, Жуалынского и Сарысуского районов.

В строительстве принимают участие сельские жители, предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств. Жилье обеспечивают системой теплоснабжения, питьевой водой и природным газом. Односельчане покупают в новые дома и дарят бытовую технику и мебель. В торжественной церемонии вручения ключей новоселам обычно участвуют односельчане, руководство районов, сельских округов.

Как сообщалось, в канун Дня Республики 12 многодетных семей Жамбылской области заселились в построенные методом асара дома. Счастливой обладательницей собственного дома стала жительница города Каратау Таласского района Сандугаш Итенова, мать пятерых детей. Щедрые люди построили для них четырехкомнатный дом. Многодетная мать поблагодарила инициаторов. Ключи от собственного жилья получил и житель Жалгызтобинского сельского округа Байзакского района Бейимбет Бекберов.

«Мы много лет мечтали о собственном доме. В национальный праздник отмечаем новоселье. Мы бесконечно благодарны аксакалам, сельчанам, местному руководству за проявленную поддержку в сложное для нас время», - сказал новосел.

Как сообщили в ведомстве, в 2020 году в Жамбылской области в рамках инициативы «Асар» велось строительство около ста домов, в 2021 году сдано в эксплуатацию более ста домов.

Благодаря спонсорской поддержке местных предпринимателей, уроженцев села, молодежи и просто неравнодушных граждан района, проект «Асарлатып үй салу» продолжается в Жамбылской области.



