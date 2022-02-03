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    Методику определения трех подвидов штамма «омикрон» разработали в России

    3 Февраля 2022, 12:03

    МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику, определяющую три подвида штамма «омикрон», в том числе BA.2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными ЦНИИЭ», - говорится в сообщении.

    Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. По данным ведомства, разработка позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации.

    Как пояснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов, появление сублиний штаммов с точки зрения вирусной эволюции не является неожиданным. Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, а также лучше заражает вакцинированных от коронавируса. В России, по словам Хафизова, он выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заражений.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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