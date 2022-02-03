Методику определения трех подвидов штамма «омикрон» разработали в России

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику, определяющую три подвида штамма «омикрон», в том числе BA.2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными ЦНИИЭ», - говорится в сообщении.

Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. По данным ведомства, разработка позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации.

Как пояснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов, появление сублиний штаммов с точки зрения вирусной эволюции не является неожиданным. Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, а также лучше заражает вакцинированных от коронавируса. В России, по словам Хафизова, он выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заражений.