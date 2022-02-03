+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Методику определения трех подвидов штамма «омикрон» разработали в России

3 Февраля 2022 12:03
Поделиться:
Методику определения трех подвидов штамма «омикрон» разработали в России

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику, определяющую три подвида штамма «омикрон», в том числе BA.2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Свыше ста детей лечат от коронавируса в инфекционных стационарах Алматы
Ряд карантинных ограничений для въезжающих в страну отменили в Узбекистане Сколько подростков и беременных женщин получили вакцину от КВИ в Казахстане 174 пациента с КВИ находятся в состоянии крайней степени тяжести – Минздрав РК

«В ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными ЦНИИЭ», - говорится в сообщении.

Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. По данным ведомства, разработка позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации.

Как пояснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов, появление сублиний штаммов с точки зрения вирусной эволюции не является неожиданным. Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, а также лучше заражает вакцинированных от коронавируса. В России, по словам Хафизова, он выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заражений.

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Россия   #Общество   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Свыше ста детей лечат от коронавируса в инфекционных стационарах Алматы
Ряд карантинных ограничений для въезжающих в страну отменили в Узбекистане
Сколько подростков и беременных женщин получили вакцину от КВИ в Казахстане
174 пациента с КВИ находятся в состоянии крайней степени тяжести – Минздрав РК
Популярное
1 Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
2 Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
3 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
4 Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
5 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
6 Как реорганизуют структуру КНБ РК
Читайте также
Инсульт у детей в возрасте до 17 лет регистрируют в СКО
Ряд карантинных ограничений для въезжающих в страну отменили в Узбекистане
Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив