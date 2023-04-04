Методику определения размера минимальной зарплаты изменят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно со Всемирным банком завершается разработка Комплексного плана развития рынка труда до 2030 года. Об этом сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным ориентиром Плана станет создание качественных рабочих мест, которые характеризуются стабильной занятостью, уровнем оплаты труда в размере не менее медианной зарплаты в регионе, наличием социальных гарантий и безопасностью рабочего места», - сказала Тамара Дуйсенова.

В этих целях, по словам министра, будут представлены меры по развитию законодательной основы сферы занятости, меры по решению отраслевых барьеров и региональных диспропорций, связанных с занятостью населения.

Министр также сообщила, что завершается работа по разработке новой методики определения минимальной заработной платы.

«В настоящее время министерством совместно с экспертами Всемирного банка подготовлен проект Методики определения размера МЗП. Размер МЗП будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда. Такой подход позволяет установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемами производимых товаров, работ и услуг. На сегодняшний день, проект Методики проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами и социальными партнерами. До 1 июля текущего года будут подготовлены соответствующие поправки в Трудовой кодекс по законодательному закреплению Методики», - резюмировала Тамара Дуйсенова.

Напомним, 1 декабря Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы». Документом определены основные расчетные показатели. Согласно Закону с 1 января 2023 года установлен минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2023 год – 70 тысяч тенге.



