Методика NIS будет внедрена в 191 сельскую школу до конца 2026 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Методика NIS показывает результаты в сокращении разрыва между сельскими и городскими школами. Об этом на конференции «Білімді ұрпақ – білімді ел» сообщил председатель правления автономной организации образования «Назарбаев интеллектуальные школы» Ануар Жангозин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства NIS совместно с общеобразовательными школами реализуют важную стратегию, основанную на сокращении разрыва между городским и сельским образованием. Актуальность проблем качества образования в сельских школах стала основной причиной для инициирования в 2020 году АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» проектов для поддержки сельских школ», – сказал Ануар Жангозин.

По словам председателя правления, в рамках проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» Назарбаев интеллектуальные школы работают по трем основным направлениям.

«Первое направление включает полную диагностику и исследование состояния и ключевых процессов школы, второе направление - оказание полной методической поддержки со стороны экспертов и педагогов интеллектуальных школ на основании выявленных проблем каждой школы. Третье - нацелено на обновление материально-технической базы школ», - пояснил он.

Также Ануар Жангозин отметил, что успеваемость школьников 17 опорных школ значительно повысилась.

«Мы уже видим результативность проекта. По итогам выходного мониторинга предметных знаний учащиеся 4-х классов демонстрируют рост показателей по математике и казахскому языку. Ученики 8-х классов показывают положительную динамику по 7-ми из 9 предметов. Это результаты исследований, проведенных в соответствии с международными стандартами. Мы будем продолжать работу со школами в этом направлении», - добавил Ануар Жангозин.

Спикер подчеркнул, что сельские школьники наравне с городскими соревнуются в олимпиадах по робототехнике, спортивных состязаниях и многих других проектах, и даже есть хорошие результаты. В этом году 13 школьников представили свои научные проекты на наурызовских встречах по 3D-биопринтингу, умным протезам и биоинтерфейсу.

Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что среди сельских школ пройдет специальная республиканская предметная олимпиада.



