Метеостанцию СКО с вековой историей признала Всемирная метеорологическая организация

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Одну из метеостанций Северо-Казахстанской области, расположенную в селе Покровка Есильского района, включили во всемирный список столетних станций наблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», метеостанция в Покровке открылась в 1902 году. До 1933 года она называлась «Петропавловский сельхозтехникум», позже - «Явленка». Фенологические наблюдения на станции начали производить с 1937 года, в 1938-м начались инструментальные измерения влажности почвы.

Метеоплощадка находится на юго-западной окраине поселка Покровка. Штат станции составляет пять человек.

«В прошлом году РГП «Казгидромет» отметил свой вековой юбилей, но непрерывные и качественные наблюдения за погодой на территории нашей страны велись гораздо дольше. Исполнительный совет Всемирной Метеорологической Организации внес во всемирный список столетних станций наблюдения 14 метеостанций Казахстана. Но у нас работают более 35 метеорологических станций с вековой историей наблюдений. В мае организация включила в этот список еще семь, в том числе «Явленку», - проинформировали в североказахстанском филиале «Казгидромета».