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    Метеорологи назвали 3 июля самым жарким днем на Земле

    5 Июля 2023, 02:30

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Национальный центр экологического прогнозирования США зафиксировал в понедельник, 3 июля, рекордную высокую среднюю температуру на Земле за всю историю наблюдений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным метеорологов, средняя температура на Земле 3 июля превысила 17 градусов Цельсия, чего не случалось с момента начала наблюдений в 1979 году. Одной из причин рекорда стало очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо — колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

    Хотя средняя температура кажется низкой, это происходит от того, что учитываются данные по всем регионам планеты, в том числе, над поверхностью океанов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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