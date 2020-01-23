Метели и снегопады продолжатся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой будет погода в четверг, 23 января, сообщили казахстанские синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого располагается над Мурманском. В связи с чем пройдет снег, на западе, северо-западе, северо-востоке и юге – осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более с метелью, местами – гололед, в Костанайской области – туман.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами – метель, гололед.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20, порывы 23-28 м/с, местами – метель, туман, гололед.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью и утром местами 25 м/с, местами – метель, туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – туман, в Актюбинской области – метель.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.