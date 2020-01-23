-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:55
-
-
-
-
вчера 20:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:20
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Метели и снегопады продолжатся в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой будет погода в четверг, 23 января, сообщили казахстанские синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого располагается над Мурманском. В связи с чем пройдет снег, на западе, северо-западе, северо-востоке и юге – осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более с метелью, местами – гололед, в Костанайской области – туман.
В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами – метель, гололед.
В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20, порывы 23-28 м/с, местами – метель, туман, гололед.
В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью и утром местами 25 м/с, местами – метель, туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – туман, в Актюбинской области – метель.
В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.
- В Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия
- Закрыто движение на 47 участках казахстанских дорог
- Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана
- Из-за нулевой видимости закрыты еще три участка автодороги в Актюбинской области
- На каких автодорогах республиканского значения ограничено движение из-за непогоды
- Ледовые заторы и подъем воды прогнозируют на реках трех регионов Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана