Метелью замело трассы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с сильной метелью в Костанайской области закрывают дороги на участке республиканской трассы, а также автодороги областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в связи c ухудшением погодных условий (сильная метель) принято решение о закрытии движения для всех видов транспорта на участках ряда автодорог для всех видов автотранспорта.
«Участок автодорог республиканского значения М-36 «Екатеринбург-Алматы» 555-729 км (от города Тобыл до гр. СКО). Также закрыты для всех видов автотранспорта дороги областного значения: Аулиеколь-Жолдама 53-257 км, Караменды-Раздольное-Аралколь 34-163 км, Аулиеколь-Диевка-Косагал - Раздольное 0-130 км, Койбагор-Карасу-
Ранее сообщалось о спасении 35 человек, застрявших на трассах в Костанайской области. По данным ДЧС области, многие граждане игнорируют сообщения о непогоде, штормовом предупреждении и закрытии трасс.
Спасатели рекомендуют в целях безопасности откладывать поездки и выезды на трассу в непогоду.
По состоянию на 17:30 7 марта в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения.