Метелью замело трассы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с сильной метелью в Костанайской области закрывают дороги на участке республиканской трассы, а также автодороги областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в связи c ухудшением погодных условий (сильная метель) принято решение о закрытии движения для всех видов транспорта на участках ряда автодорог для всех видов автотранспорта.

«Участок автодорог республиканского значения М-36 «Екатеринбург-Алматы» 555-729 км (от города Тобыл до гр. СКО). Также закрыты для всех видов автотранспорта дороги областного значения: Аулиеколь-Жолдама 53-257 км, Караменды-Раздольное-Аралколь 34-163 км, Аулиеколь-Диевка-Косагал - Раздольное 0-130 км, Койбагор-Карасу- Севастопольское 0-124 км, Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км, Житикара-Камысты-Ливановка 1-73 км, Рудный-Качары-Федоровка 0-82,7 км, Карасу- Большая Чураковка 0-114,1 км»,- сообщает ведомство.

Ранее сообщалось о спасении 35 человек, застрявших на трассах в Костанайской области. По данным ДЧС области, многие граждане игнорируют сообщения о непогоде, штормовом предупреждении и закрытии трасс.

Спасатели рекомендуют в целях безопасности откладывать поездки и выезды на трассу в непогоду.

По состоянию на 17:30 7 марта в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения.



