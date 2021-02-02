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    01:44, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Метель, туман, ветер: прогноз погоды на 2 февраля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 2 февраля, передает МИА «Казинформ».

    Погода на территории Казахстана ожидается без существенных изменений – на юге, юго-востоке и востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, связанные с прохождением фронтальных разделов, а на остальной территории под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман.

    В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

    В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Туркестанской области местами ожидается туман. В Мангыстауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.


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