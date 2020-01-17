Метель, туман и усиление ветра ожидаются в Северо-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель, туман и усиление ветра ожидаются в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

18 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами метель, туман. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью 18 января ожидается метель. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Фото: b1.m24.ru