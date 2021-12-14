Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

« Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на юге, юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут осадки (дождь, снег), на севере, юго-западе, юго-востоке ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей «, - говорится в сообщении синоптиков.

В Акмолинской области днем на севере ожидается низовая метель, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на северо-востоке, востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Павлодарской области днем на западе, севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на юге – туман.

В Туркестанской области ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской области на севере ожидается туман, на западе и в центре усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской области на западе, востоке и в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром на севере ожидается туман.

В Кызылординской области на юге ожидается туман.