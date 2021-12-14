Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
« Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на юге, юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут осадки (дождь, снег), на севере, юго-западе, юго-востоке ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей «, - говорится в сообщении синоптиков.
В Акмолинской области днем на севере ожидается низовая метель, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области на северо-востоке, востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Павлодарской области днем на западе, севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на юге – туман.
В Туркестанской области ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.
В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.
В Мангистауской области на севере ожидается туман, на западе и в центре усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей.
В Атырауской области на западе, востоке и в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром на севере ожидается туман.
В Кызылординской области на юге ожидается туман.
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