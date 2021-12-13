-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:00
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части республики 13 декабря сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидается снег, на юге и юго-востоке осадки (дождь, снег), в горных районах юга – сильные осадки, лишь на западе и севере РК – погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, востоке, центре РК с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На севере, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, на севере области – усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе области, в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, на юго-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.
В центре, юге Кызылординской области ожидаются туман, гололед, на севере области – усиление ветра 15-20 м/с.
На юге Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области – туман, ночью на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра 18 м/с с низовой метелью.
На севере Актюбинской области ожидается туман, на юго-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
- Трассу «Ушарал - Достык» открыли для всех видов автотранспорта
- В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
- Туман и гололед ожидаются в большинстве регионов Казахстана
- Столбики термометров в Турции опустились до 15 градусов мороза
- В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 11 декабря
- Потепление прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 11 декабря
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана