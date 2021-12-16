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Метель, туман, гололед - погода 17 декабря в Казахстане

16 Декабря 2021 15:55
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Метель, туман, гололед - погода 17 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«На западе, северо-западе, севере и востоке РК под влиянием ложбины Северо-западного циклона пройдут осадки (дождь, снег), ожидается низовая метель. На остальной территории республики под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на юге – туман, гололед.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Атырауской, на западе, севере Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на западе и юго-востоке Мангистауской, на юге Кызылординской, Карагандинской областей, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области, ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области, в горных районах и на востоке Алматинской области ожидается туман, на севере, востоке Карагандинской, в районе Алакольских озер Алматинской, ночью в горных районах Жамбылской областей усилится ветер - 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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