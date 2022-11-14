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    Метель, снег и дождь ожидаются 14 ноября в Казахстане

    14 Ноября 2022, 01:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По-прежнему Атлантический циклон будет сохранять 14 ноября свое влияние на погоду большей части территории РК - пройдут осадки, на северо-западе, севере, юге сильные осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Также ожидаются гололед, метель, усиление ветра, на севере, в центре, юге страны очень сильный ветер 30 м/с и более. Ожидаются туманы.

    На юге Павлодарской, на севере Карагандинской, в горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление юго-западного ветра временами порывы 30 м/с и более.

    На севере Улытауской, Карагандинской, на юге, востоке Костанайской, на западе, севере Акмолинской, в горных районах Туркестанской областей ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.
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