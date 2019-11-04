Метель ожидается 4 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием Южно-Каспийского циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки, на юге страны ожидается переход дождя в снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на северо-западе, севере, центре, и северо-востоке – низовая метель. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-23 м/с, низовая метель, в Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях – туман.

В Кызылординской области ожидается ветер 15-20, местами 25 м/с, местами – туман, гололед.

В Жамбылской, Актюбинской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, местами ветер 15-22 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.