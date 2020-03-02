Метель и усиление ветра ожидаются в Казахстане третьего марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на третье марта в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Большая часть территории Казахстана все также будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке и юге страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в центре и востоке РК – с низовой метелью.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается туман. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.