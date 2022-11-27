Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Метель и мороз ожидаются в Казахстане 27 ноября

    27 Ноября 2022, 03:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно синоптическому прогнозу Казгидромета, большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, с чем ожидается погода без осадков, а также резкое понижение температуры воздуха на юго-востоке страны, передает МИА «Казинформ».

    «С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке страны пройдет снег, на юге, юго-западе – осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед, на востоке – низовая метель. По РК ожидается усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.
    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане и Алматы будут неблагоприятные метеоусловия 26 ноября
    Похолодание ожидается на большей части Казахстана
    Штормовое предупреждение объявили синоптики в 20 регионах Казахстана
    Непогода в Астане: кружки, секции и факультативы переведут в дистанционный формат
    Популярное
    1 Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности
    2 Строительство LRT прокомментировал аким Астаны
    3 Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане
    4 Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации
    5 Сеющие раздор в обществе провокации будут жестко пресекаться - Касым-Жомарт Токаев
    Новости партнеров