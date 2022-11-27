Метель и мороз ожидаются в Казахстане 27 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно синоптическому прогнозу Казгидромета, большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, с чем ожидается погода без осадков, а также резкое понижение температуры воздуха на юго-востоке страны, передает МИА «Казинформ».

«С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке страны пройдет снег, на юге, юго-западе – осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед, на востоке – низовая метель. По РК ожидается усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.



