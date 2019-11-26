Новости
-
-
-
вчера 23:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:07
-
-
-
-
-
вчера 14:18
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:15
-
Метель и гололед ожидаются в Казахстане 26 ноября
26 Ноября 2019 00:12
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В северных, центральных и восточных регионах Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, низовая метель, на востоке – усиление ветра. Местами ожидаются туман, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеНеустойчивая погода будет в Казахстане 25 ноября Снег, туман и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября Какой будет погода в Казахстане 23-25 ноября
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются низовая метель, туман, в Карагандинской области – гололед.
В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Северном Казахстане
- Свыше 10 сантиметров снега выпало в Алматы: его чистят 1,7 тысяч человек
- Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 25 ноября
- Неустойчивая погода будет в Казахстане 25 ноября
- В акимате Алматы круглосуточно контролируют уборку и вывоз снега
- Дальнобойщики из Турции застряли на трассе в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047