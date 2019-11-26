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Метель и гололед ожидаются в Казахстане 26 ноября

26 Ноября 2019 00:12
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Метель и гололед ожидаются в Казахстане 26 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В северных, центральных и восточных регионах Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, низовая метель, на востоке – усиление ветра. Местами ожидаются туман, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются низовая метель, туман, в Карагандинской области – гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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