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    00:07, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Метель и гололед ожидаются 13 февраля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – низовая метель.

    В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – туман, гололед.

    В Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области – туман.

    В Жамбылской области - туман, ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель.

    В Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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