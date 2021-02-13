00:07, 13 Февраль 2021 | GMT +6
Метель и гололед ожидаются 13 февраля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – низовая метель.
В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – туман, гололед.
В Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области – туман.
В Жамбылской области - туман, ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.