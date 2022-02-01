Метель и гололед ожидаются 1 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель, гололед. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», южная половина страны окажется под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике - туман.

В северной половине, на юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, ветер 15-20 м/с, на севере области на дорогах – гололедица.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ветер 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области будет низовая метель, на юго-западе области – гололед.

На севере и востоке Костанайской области ожидается низовая метель, на юге области туман, на востоке области - ветер 15-20 м/с.

На юге, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на западе области туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области будет низовая метель, ночью на западе области ветер 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на востоке, севере и в центре Атырауской, на западе, востоке Карагандинской, в центре Кызылординской, на севере и в горных районах Жамбылской, ночью и утром на юге и севере Алматинской областей ожидается туман, в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с.