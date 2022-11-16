Метель, гололед и туман ожидаются в шести регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 17 ноября в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

17 ноября на западе Западно-Казахстанской областиожидается низовая метель. На севере области - гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске 17 ноября ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На юге, востоке, в центре и горных районах области Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

17 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на горных перевалах 15-20 м/с. В ШымкентеиТуркестане17 ноября ночью и утром временами ожидается туман.

ВМангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе области 15-20 м/с. В Актау17 ноября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



