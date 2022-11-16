Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Метель, гололед и туман ожидаются в шести регионах Казахстана

    16 Ноября 2022, 19:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 17 ноября в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    17 ноября на западе Западно-Казахстанской областиожидается низовая метель. На севере области - гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске 17 ноября ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

    На юге, востоке, в центре и горных районах области Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

    На севере, западе Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

    17 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

    На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на горных перевалах 15-20 м/с. В ШымкентеиТуркестане17 ноября ночью и утром временами ожидается туман.

    ВМангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе области 15-20 м/с. В Актау17 ноября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
    Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Казахстане 19 ноября
    Штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана
    Дождь и снег ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    Новости партнеров